Школьники Подмосковья могут поучаствовать в зимнем турнире по математике

26 января юные математики города Электросталь могут принять участие в XXXIV зимнем турнире по математике «Архимед», который пройдет в лицее № 8, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зимний турнир Архимеда представляет собой индивидуальную олимпиаду по математике для учащихся 6-7 классов. Этот турнир проводится ежегодно с 1992 года в январе и занимает второе место по значимости среди московских олимпиад для шестых и седьмых классов. Для успешного решения задач не требуется специальных знаний, характерных для 7-го класса. Учащиеся 5-х классов также могут принимать участие, решая задачи, соответствующие уровню 6-го класса.

Победители определяются по сумме набранных баллов.

Архив заданий прошлых лет доступен на странице турнира.

Сбор участников состоится с 9:30 до 10:00.

Время проведения турнира: с 10:00 до 12:00.

Место проведения: г. о. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 34, Лицей 8.

Регистрация доступна до 24 января включительно по ссылке.

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