Школьники Подмосковья могут поучаствовать в турнире по информационной безопасности

До 17 мая идет регистрация на соревнование по информационной безопасности среди команд, обучающихся в общеобразовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участников ждут более 20 практических заданий в формате task-based CTF, направленных на развитие навыков в кибербезопасности. Турнир даст участникам возможность применить знания на практике, получить оценку компетенций и побороться за денежный приз.

Принять участие в соревновании могут школьники 7–11 классов и студенты колледжей (СПО). Команда может состоять из 3-5 участников. Не более двух команд от одной образовательной организации

Отборочный онлайн-тур стартует 18 мая в 10:00. По результатам отбора команды пройдут в финал. Финальный этап состоится в сентябре в г. Казань. Ознакомиться с подробной информацией соревнований и пройти регистрацию можно на сайте мероприятия по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.