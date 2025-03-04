Школьники Подмосковья могут поучаствовать в соревнованиях по решению инженерных кейсов

Подмосковных школьников приглашают принять участие в международном инженерном чемпионате CASE-IN. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

В направлении проекта «Школьная лига» соревнования проводятся среди учеников старших классов в решении кейсов и разработке проектов инженерно-технической направленности. В этом сезоне тема «Школьной лиги» — «Технологические инновации», и она охватывает три направления: Решение кейса; Конкурс цифровых проектов в формате моделирования, 3D-печати, IT-решений и иных форматов; Конкурс макетов, моделей, схем на тему механизмов, облегчающих труд человека в промышленности.

Участники и команды, занявшие призовые места в каждом направлении по итогам финала, получат дипломы победителей и участие в других проектах по решению организаторов. Все участники, направившие свои решения, получат дополнительные баллы для поступления в вузы-партнеры.

Отборочный этап продлится по 23 апреля 2025 г. Финал состоится в Москве в мае 2025 г. Зарегистрироваться для участия в чемпионате, а также ознакомиться с положением можно на официальном сайте проекта: https://case-in.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.