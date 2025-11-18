Школьники Подмосковья могут поучаствовать в онлайн-олимпиаде по киберграмотности

Учащиеся 1-11 классов могут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет». Она продлится по 8 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Участие в олимпиаде поможет повысить уровень цифровой грамотности школьников, проверить внимание и логическое мышление. На ней участники смогут обучиться разумному и безопасному поведению в сети, понять основные правила использования электронных средств с выходом в интернет, развить навыки работы с информацией, логическое мышление и память, научиться принимать взвешенные решения, а также познакомиться с реалистичными ситуациями.

Участие в олимпиаде бесплатное. Оставить заявку могут учителя или родители. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта или войти под логином и паролем пользователя.

На выполнение заданий дается 60 минут. Все участники получат награды в зависимости от результата, а педагоги активных классов получат благодарственные письма.

Награды появятся в личном кабинете на следующий день после окончания олимпиады. Скачать их смогут ученики и учителя.

Узнать подробности и зарегистрироваться на олимпиаду можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.