Школьники Подмосковья могут поучаствовать в олимпиаде по информатике

Учащиеся 5-11-х классов могут принять участие в олимпиаде по информатике для школьников «Кубок Яндекс Образования». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Олимпиада состоит из трех этапов. Первый тур пройдет онлайн платформе «Яндекс Учебника» с 17 по 21 декабря. Все участники первого этапа получат сертификаты, призеры и победители 5-7-х классов — подарки от «Яндекса», а победители среди 8-11-х классов проходят во второй тур. Второй этап пройдет 14 и 18 февраля 2026 г тоже в онлайн формате. В финальный этап олимпиады пройдут до 100 сильных участников. Финал состоится офлайн в московском офисе «Яндекса». Победители олимпиады смогут претендовать на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз на ИТ-направление.

Задания для подготовки к олимпиаде уже доступны на платформе «Яндекс Учебника» в личном кабинете учителя в разделе «Дополнительные материалы».

Со всеми подробностями олимпиады можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.