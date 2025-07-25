Школьники Подмосковья могут поучаствовать в олимпиаде по ИИ

До 29 сентября проходит тренировочный этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Ученики 8-11 классов могут проверить свои знания, потренироваться перед основными состязаниями и развить навыки в сфере современных технологий. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Тренировочный этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту предназначен для того, чтобы участники могли: получить практический опыт работы с различными современными технологиями и алгоритмами искусственного интеллекта, освоить новые методы анализа данных и разработки моделей машинного обучения, а также подготовиться к основным этапам соревнований и успешно продемонстрировать свои способности.

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», цель которого — ускорить развитие экономики на основе больших данных и способствовать успешной цифровой трансформации страны.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте олимпиады по ссылке: https://ai.edu.gov.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

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