сегодня в 13:26

Школьники Подмосковья могут поучаствовать в хакатоне по информационным технологиям

Подмосковные школьники в возрасте от 12 до 18 лет, увлекающиеся программированием, могут поучаствовать во Всероссийском хакатоне по информационным технологиям TASKILLS. Соревнование предназначено для тех, кто хочет проверить свои силы в мире информационных технологий, получить опыт командной разработки и побороться за ценные призы. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Для участия необходимо собрать команду из 2–3 человек, зарегистрироваться и выполнить задания отборочного тура в онлайн‑формате. Отборочный этап проходит до 5 декабря включительно. По результатам отбора жюри определит финалистов.

Лучшие команды, отобранные жюри, примут участие в финальном туре, где их ждут практические кейсы в направлениях: мобильная разработка, машинное обучение/ИИ, веб‑разработка, VR/AR (виртуальная и дополненная реальность). Финал пройдет в дистанционном формате 12–14 декабря.

Уточнить подробности мероприятия и подать заявку для участия можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.