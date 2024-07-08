Школьники Подмосковья могут поучаствовать в акции «Культурная суббота»

С 10 по 30 июля 2024 года в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России. В этом году акция посвящена народным сказкам, сообщает пресс-служба организаторов.

Благодаря народным сказкам известно, во что верили люди раньше, как они представляли себе окружающий мир. Каждый из народов, проживающих на территории современной России, создал огромное количество разнообразных сказок, с самого раннего возраста каждый знакомится с этим волшебным миром. А умение придумывать и рассказывать сказочные истории издревле ценилось наравне с мастерством ремесленников или охотников.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании, и проявить свои таланты в актерском или литературном направлении. Для этого необходимо записать видео с прочтением сказки в одной из трех номинаций: «Сказки народов России», «Сказки русских писателей», «Моя авторская сказка» и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.рф.

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей театра и литературы, выберет 30 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроектом) и Российским фондом культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.