Школьники Подмосковья могут попробовать силы в летней олимпиаде юниоров 2025

Олимпиада для школьников 1-8 классов подойдет тем, кто делает первые шаги в освоении информатики, так и тем, кто уже хорошо владеет навыками программирования. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Летняя олимпиада юниоров 2025 предоставляет шанс не только оценить свои навыки, но и приобрести новые знания, получить поддержку от наставников и сделать первый шаг к будущей профессии в области информационных технологий.

Олимпиада состоит из следующих этапов:

15 июля — пробный тур;

22 июля — онлайн-тур;

Финальный тур состоится очно в конце августа в Перми, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Кроме того, школьники, географически не находящиеся в городах проведения олимпиады, а также участники, не подходящие по критериям отбора, могут участвовать в олимпиаде вне конкурса с отдельным монитором.

Регистрация открыта до 8 июля. Узнать подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться для участия в можно по ссылке: https://sp.urfu.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.