Школьники Подмосковья могут получить призы от «Другого Дела» за участие в квизах

Ко Дню знаний проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запускает спецпроект с образовательными тестами, квизами, играми и викторинами, которые помогут школьникам и студентам Московской области подготовиться к новому учебному году и получить за это призы. Новые задания в сервисе будут появляться ежедневно до 15 сентября, а принять участие в спецпроекте сможет любой желающий. Об этом сообщает организаторы проекта.

Проект нацелен помочь учащимся плавно перейти из каникул в учебный год и адаптироваться до начала занятий. «Другое Дело» запускает в сервисе образовательные тесты, которые помогут чувствовать себя в учебном тонусе. Благодаря тематическим заданиям, школьники Московской области узнают больше о том, как подготовиться к экзаменам и спланировать подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, получат рекомендации по выбору профессии, научатся писать эссе для участия в розыгрыше гранта, решат ребусы про города России и даже узнают «Какой ты шедевр Эрмитажа?».

За выполнение развлекательных и образовательных заданий и игр в рамках спецпроекта можно получить призы, среди которых обложки на студенческий билет, экологичные термокружки, футболки, худи. Кроме того, принять участие в розыгрыше суперпризов: беспроводные наушники Apple AirPods, фотоаппарат Instax MINI с картриджем, планшет, чемодан от «Другого Дела» и многое другое.

«Квалифицированные специалисты нужны везде — от науки до культуры, а качественное образование помогает молодым людям адаптироваться к переменам, создавать свое будущее и продвигать нашу страну вперед. Вместе с одним из проектов президентской платформы „Другое Дело“ запустили цифровой спецпроект ко Дню знаний, где школьники и студенты в игровой форме смогут постепенно влиться в новый учебный год. С помощью квизов и викторин ребята освежат знания после каникул, узнают, как подготовиться к экзаменам и получить грант на развитие своей инициативы. Желаю всем учащимся получить удовольствие от новых знаний и успехов в предстоящем учебном году!» — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Свои задания и призы ко Дню знаний предложили проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей»: «Профразвитие», «Флагманы образования», «Моя профессия — ИТ», Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всероссийское сообщество детей и молодежи «Движение Первых», Российские студенческие отряды, программа «Пушкинская карта», портал «Научно-образовательная политика» и ведущие онлайн-школы страны.

В спецпроекте ко Дню знаний массу пользы найдут для себя и школьники, и студенты вузов и ссузов, и даже взрослые. Школьники получат возможность погрузиться в увлекательный мир микробиологии, нейронных сетей, космоса, открыть для себя интересные факты из мира физики и химии, пройти викторины и квизы, которые помогут им оценить свои знания после летних каникул. Студенты смогут узнать, как отразить свои летние подработки и проекты в резюме или пройти собеседование, ответят на вопросы тестов «Какой ты коллега?», «Что говорит о тебе твое увольнение?», «Какая помощь тебе нужна при трудоустройстве?» и другие.

Отдельное внимание будет уделено взрослым — тем, кто хочет освоить новый навык или познакомиться с профессиями, тем, кто выбирает направление для личного или профессионального развития в IT, промышленности, культуре или других сферах. Полезными для всех будут тесты «Пора ли тебе в отпуск?», «Оцени свою физическую активность» и «Насколько ты близок к выгоранию?», а также возможность пройти тест-драйвы IT-профессий или примерить на себя специальности профессий железнодорожного транспорта.

Специальный проект «Другого Дела» помогает поддержать достижения школьников, студентов и уже сформировавшихся специалистов на выбранном профессиональном пути, а также подчеркнуть важность образования для всех категорий граждан, ведь умение адаптироваться и войти в режим после долгого летнего перерыва, возможность правильно спланировать подготовку к предстоящим экзаменам и получить ценные рекомендации по выбору дела всей своей жизни — это один из важных этапов образовательного процесса любого учащегося.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.