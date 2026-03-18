Школьники Подмосковья могут поехать в центр «Океан»

Росприроднадзор открыл конкурс на бесплатные путевки во Всероссийский детский центр «Океан» на берегу Японского моря для участников премии «Экология – дело каждого». Смена для детей до 18 лет пройдет с 30 сентября по 20 октября, заявки принимаются до 31 марта, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что премия ежегодно расширяет возможности для детей и подростков, интересующихся охраной окружающей среды.

«Премия «Экология – дело каждого», которую мы неизменно поддерживаем в Подмосковье, — уникальное мероприятие. Оно развивается, прирастает новыми акциями и дает все больше возможностей детям и юношеству приобщиться к делу охраны окружающей среды», — подчеркнул Мосин.

Он добавил, что подмосковные школьники традиционно входят в число самых активных участников, а по итогам предыдущего этапа семеро представителей региона стали победителями.

Для участия необходимо подготовить видеоролик или мультфильм на экологическую тему продолжительностью от 15 секунд до 2 минут и разместить его на сайте премии до 31 марта. Работы принимаются в номинациях «Поколение будущего», «Экопроект», «Экотуризм», «Экопросвещение», «Экомир», «Экоблогер» и «Экомультфильм».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.