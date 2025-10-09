сегодня в 13:26

Школьники Подмосковья могут оживить историю родного края с помощью ИТ-технологий

Школьников Подмосковья 5–11 классов приглашают поучаствовать в творческом конкурсе и создать виртуальный музей своего региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Каждый участник или команда из трех человек сможет выбрать одно из 3 направлений:

Герой региона (5–7 класс): необходимо рассказать о выдающейся личности, который внес вклад в развитие вашего края — герое, ученом, спортсмене или любой другой вдохновляющей личности.

История региона (8–9 класс): нужно погрузиться в прошлое своего региона, изучив исторические события, памятные места, легенды и уникальные хроники своего района.

Хозяйство региона (10–11 класс): показать экономическое богатство родного края, раскрыв особенности промышленности, сельского хозяйства, современных технологий и природных ресурсов.

Проекты победителей конкурса войдут в топ-5 лучших работ каждого направления и будут представлены на специальной интерактивной карте России.

Для реализации проекта не нужны специальные знания программирования или дополнительное оборудование. Организаторы предоставят участникам доступ к бесплатным учебным материалам, благодаря которым школьники освоят необходимые инструменты и создадут собственный виртуальный музей своего региона.

Участие бесплатно и проводится дистанционно в удобном онлайн-формате. Регистрация открыта до 31 октября на официальном сайте конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.