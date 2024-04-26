Школьники Подмосковья изучат технологии интернет-торговли

С 6 по 31 мая на платформе Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для школьников пройдет урок от Ozon Tech. Урок будет посвящен технологиям в интернет-торговле, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Занятия состоят из нескольких блоков разного уровня сложности, рассчитанных на школьников младшего, среднего и старшего возраста. Ребята узнают, как устроена электронная коммерция изнутри, и изучат ценность профессий, участвующих в создании и поддержке применяемых в ней технологий.

Благодаря интерактивным тренажерам школьники смогут попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений: аналитиков, программистов и тестировщиков. Они проведут свой первый анализ рынка и интересов покупателей, разберутся с основами программирования, а также с высокой нагрузкой на сайт и тестированием нештатных ситуаций.

Со всей подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте.

В предыдущем «Уроке цифры», посвященном медицине будущего, приняли участие свыше 560 тыс. школьников Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.