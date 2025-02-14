Школьники Подмосковья изучат современные ИТ-технологии

Стартовала регистрация на участие в бесплатном проекте по изучению нейросетей, искусственного интеллекта и анализа данных для школьников 8-11 классов и студентов среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Курс «Мастерская искусственного интеллекта: от идеи до личного проекта», разработанный специалистами компании MAXIMUM Education, станет отличным началом для изучения ИИ, нейросетей и анализа данных. Для учащихся подготовили 9 видеолекций в записи, которые можно изучить в удобное время. Также их познакомят с инструментами и библиотеками для работы с данными: Excel, SQL, Pandas, Matplotlib. Кроме этого, ученики смогут поработать с нейросетями по генерации видео, изображений, текстов и музыки и с творческим проектом для развития креативности и закрепления навыков.

Проект реализуется MAXIMUM Education — российской образовательной ИT-компанией, которая более 10 лет обучает школьным предметам, имеет большой опыт в реализации профориентационных программ, специальных проектов по информационным технологиям, а также является ведущим провайдером в федеральном проекте «Код будущего» и организатором всероссийской олимпиады для школьников «Путь в IT».

Цель проекта — предоставить заинтересованным школьникам и студентам СПО доступ к современным учебным материалам по востребованным темам в сфере ИТ.

Ознакомиться с полной программой курса и зарегистрироваться можно на официальном сайте по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.