Школьники Подмосковья изучат интернет-торговлю в ходе проекта «Урок цифры»

С 6 по 31 мая на платформе всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для школьников пройдет урок от Ozon Tech. Урок будет посвящен технологиям в интернет-торговле. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Занятия состоят из нескольких блоков разного уровня сложности, рассчитанных на школьников младшего, среднего и старшего возраста. Ребята узнают, как устроена электронная коммерция изнутри, и изучат ценность профессий, участвующих в создании и поддержке применяемых в ней технологий.

Благодаря интерактивным тренажерам школьники смогут попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений: аналитиков, программистов и тестировщиков. Они проведут свой первый анализ рынка и интересов покупателей, разберутся с основами программирования, а также с высокой нагрузкой на сайт и тестированием нештатных ситуаций.

Со всей подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте

В предыдущем «Уроке цифры», посвященном медицине будущего, приняли участие свыше 560 тыс. школьников Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.