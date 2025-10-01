Школьники Подмосковья и Запорожской областей обсудили планы на будущий год

В рамках празднования Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией активисты Движения Первых из Богатищевской школы г. о. Кашира провели встречу в формате телемоста с учащимися Акимовской школы № 27 имени Героя Советского Союза Георгия Ивановича Бояринова Запорожской области. Целью мероприятия стало укрепление межшкольных связей, обмен опытом в организации патриотических мероприятий и обсуждение планов на будущий год, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В ходе виртуальной встречи участники поделились своими достижениями в реализации социальных проектов, творческих инициатив и участии в акциях, посвященных историческим событиям. Телемост продемонстрировал, что расстояния не становятся преградой для конструктивного диалога и сотрудничества, особенно в контексте значимых дат в нашей общей истории.

Подобные встречи способствуют укреплению дружеских контактов среди молодежи из разных регионов страны, а также формированию чувства патриотизма и уважения к общей истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.