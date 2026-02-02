Школьники Подмосковья будут учиться цифровой грамотности на киберуроках

В школах Подмосковья планируется внедрить занятия по повышению цифровой грамотности учеников, пока они получили название «киберурок», сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Она уточнила, что уроки планируют проводить один раз в неделю по одному часу. Их введут в программу с 1 сентября 2026 года. На них школьники будут изучать коммуникацию в мессенджерах, цифровую гигиену, грамотность, создание цифровых продуктов, но прежде всего — основы кибербезопасности.

«Мы сейчас в проект включили 200 школ, это 55 тыс. обучающихся», — сказала Ингрид Пильдес на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По ее словам, по данному проекту разрабатывают программы еженедельных внеурочных занятий, материалы для педагогов. Учителей начнут обучать с апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.

