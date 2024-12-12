Школьники-победители математической недели «Вершина» пообщались с космонавтом

В четверг в центре управления полетами (ЦУП) в Королеве состоялась встреча школьников-победителей региональной математической недели «Вершина» с российским космонавтом Александром Горбуновым, находящимся на борту международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Математическая неделя «Вершина» собрала почти 300 тыс. школьников из Подмосковья, а в финале приняли участие 50 капитанов команд, победивших на муниципальном этапе. Заключительные состязания включали решение сложных задач, работу с логическими головоломками и демонстрацию знаний по истории математики.

Победителями недели стали Анастасия Насритдинова из Королева, Иван Чаплыгин из Можайского городского округа, Анна Сидоренко из городского округа Серпухов, Семен Григорьев из городского округа Химки, а также Арина Озерова из городского округа Фрязино.

В качестве награды за победу в финале «Вершины» капитаны вместе со своими командами получили возможность посетить ЦУП и задать вопросы космонавту Александру Горбунову, который в сентябре 2024 года отправился на МКС в качестве бортового инженера в составе экспедиции МКС-72. В мероприятии приняли участие команды школы № 15 имени Б. Н. Флёрова городского округа Королёв, Химкинского лицея, школы № 1 имени Героя Советского Союза И. И. Иванова городского округа Фрязино, школы № 19 имени Романа Катасонова городского округа Серпухов и школы № 2 города Можайска.

На встрече Горбунов уделил особое внимание применению математических знаний в его работе: он рассказал, как производятся расчёты орбит, траектории стыковок и управление автоматизированными системами. Кроме того, школьники узнали о личных качествах, которые должны быть у космонавта: стрессоустойчивость, умение работать в команде и быстро принимать решения в нештатных ситуациях.

Участники встречи также обсудили такие темы, как защита МКС от космического мусора, адаптация к быстрой смене дня и ночи, а также влияние невесомости на организм.

По окончании мероприятия школьники отметили, что общение с космонавтом вдохновило их на дальнейшее изучение математики и науки в целом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.