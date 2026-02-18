Школьники Павлово-Посадского округа встретились с представителями президентской академии

Встреча прошла в рамках проекта молодежной лиги «Территория лидерства». Гостем мероприятия стал директор филиала, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Вячеслав Картухин. Он рассказал школьникам о возможностях обучения в Президентской Академии, ее достижениях, образовательных программах и известных выпускниках.

Организаторы отметили высокий уровень образования в Павлово-Посадском округе. По итогам прошлого учебного года округ занял четвертое место по качеству образования среди муниципалитетов Подмосковья.

Будущие абитуриенты смогли узнать о правилах поступления, перспективах обучения и задать вопросы руководству филиала. В завершение встречи студенческий совет Президентской Академии провел музыкальный квиз, который добавил мероприятию неформальную атмосферу.

Подобные встречи помогают школьникам определиться с профессиональным выбором и знакомят их с возможностями ведущих вузов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.