Школьники Орехово-Зуевского округа посетили Демиховский машзавод

Более 110 учеников из 14 школ Орехово-Зуевского округа 11 марта побывали на Демиховском машиностроительном заводе в рамках профориентационного проекта «РабОтай здесь», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для школьников подготовили специальный маршрут по предприятию. Ребята посетили сборочно-сварочный, вагоносборочный и колесно-тележечный цеха, а также выставочный центр завода.

Знакомство с производственными процессами позволило участникам получить представление о работе крупного машиностроительного предприятия. Для подростков также организовали профориентационные встречи, на которых рассказали об образовательных возможностях и программах, действующих на заводе.

В марте и апреле предприятие планирует принять учащихся еще восьми школ округа. Кроме экскурсии по производству, школьники посетят краеведческий музей с экспозицией об истории предприятий-участников проекта «РабОтай здесь». Завершит программу викторина, где участники смогут проверить знания и получить призы.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.