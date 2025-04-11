Школьники Орехово-Зуева узнали о трудовом подвиге города в годы ВОВ

Семиклассники МОУ СОШ № 12 посетили Орехово-Зуевский историко-краеведческий музей, где познакомились с новой экспозицией «Трудовой подвиг города в годы Великой Отечественной войны. Помощь фронту». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Экскурсия была посвящена вкладу жителей Орехово-Зуева в Победу в Великой Отечественной войне. Школьники узнали о том, как горожане помогали фронту, об их героизме и стойкости.

Во время экскурсии ребята увидели уникальные экспонаты, документы и фотографии военных лет. Ученики проявили живой интерес, активно задавали вопросы и участвовали в обсуждениях.

Классные руководители ребят подчеркнули важность таких мероприятий для воспитания у школьников уважения к истории своей страны. Экскурсия оставила у детей яркие впечатления и вдохновила их на более глубокое изучение событий Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.