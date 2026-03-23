Школьники Одинцовского округа посетили завод «Ростагроэкспорт»

Ученики 1Б, 1В и 2Д классов Одинцовской гимназии № 14 22 марта побывали на экскурсии на заводе сырков «Ростагроэкспорт» в Одинцовском округе. Ребята познакомились с историей молока и увидели процесс производства продукции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В музее предприятия школьникам рассказали об истории молока и молочных продуктов с древних времен. Экскурсоводы объяснили, какое животное человек одомашнил первым, как люди научились получать молоко и почему корову издавна называли кормилицей.

В пункте приемки сырья дети узнали, как молоко поступает на производство и проходит первичный анализ. Специалисты также показали, как отличить натуральное качественное молоко от прокисшего или продукта с добавлением крахмала.

Особый интерес у ребят вызвало посещение производственных цехов. Они увидели, как изготавливают сырки: как растапливают шоколад для глазури, как движутся по конвейеру творожные заготовки и готовая продукция, а также как работает линия упаковки. После дегустации школьникам вручили сладкие подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.