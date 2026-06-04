Школьники Одинцовского округа отметили день велосипеда

Учащиеся Зареченской средней школы 3 июня приняли участие в мероприятиях ко Всемирному дню велосипеда и провели День добра в летнем лагере в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 3 июня, в Зареченской средней школе отметили Всемирный день велосипеда. Праздник посвящен популяризации экологичного транспорта, его доступности и пользе для здоровья. Учащиеся школьного отряда «Светофор» проехали по любимым маршрутам на велосипедах и самокатах. Перед стартом ребятам напомнили правила дорожного движения и меры безопасности.

В этот же день в летнем лагере на базе школы прошел День добра. Наставники обсудили с детьми, почему важно быть внимательными друг к другу, и вспомнили простые, но значимые слова — «спасибо», «пожалуйста», «извини». Участники поговорили о значении хороших манер в общении со сверстниками и взрослыми.

Кроме того, школьники приняли участие в конкурсе рисунков «Волшебные краски» и акции «Доброе письмо». Ребята написали друг другу теплые послания, поддержав атмосферу дружбы и взаимоуважения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.