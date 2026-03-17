Школьники Одинцова собрали 1,7 тыс книг для библиотек регионов

Гимназия имени Е. М. Примакова в Одинцовском округе присоединилась к Всероссийской акции «Дарите книги с любовью» и собрала более 1,7 тысячи изданий для библиотек Брянской и Курской областей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Гимназия имени Е. М. Примакова принимает участие в акции, инициированной Российской государственной детской библиотекой и ассоциацией «Растим читателя». Проект направлен на поддержку детских и сельских библиотек по всей стране.

В этом году педагоги и ученики собрали свыше 1,7 тыс. книг. В ближайшее время их передадут в Вышковскую поселковую библиотеку № 18 Брянской области, а также в библиотеки Курской области. В фонды поступят современные детские и подростковые произведения, издания по истории России и книги о здоровом образе жизни.

Организаторы отмечают, что цель акции — привлечь внимание детей к чтению и напомнить о ценности книги как подарка. В прошлом году гимназисты направили собранные издания в Краснослободскую центральную библиотеку Республики Мордовия.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.