Школьники Ногинска написали диктант «Человек и космос»

Ученики Центра образования №5 имени Героя России Максима Сураева в Ногинске 22 октября приняли участие в IV Всероссийском научно-технологическом диктанте «Человек и космос». К мероприятию присоединился летчик-космонавт Максим Сураев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диктант прошел под эгидой федерального партийного проекта «Выбирай свое» и объединил школьников, педагогов и летчика-космонавта, Героя Российской Федерации Максима Сураева. В нем участвовали ученики профильных космических классов.

Перед началом испытания Сураев обратился к ученикам 7–11 классов. Он отметил, что цель таких встреч — заинтересовать ребят историей и достижениями отечественной космонавтики.

«Основная цель таких мероприятий — донести до ребят знания и по-настоящему их заинтересовать. Будет здорово, если они будут больше знать о своей истории, о своих традициях и вообще о достижениях, которые были в Советском Союзе и которые есть сейчас, в Российской Федерации», — отметил летчик-космонавт.

После диктанта школьники задали Сураеву вопросы о невесомости, снах на орбите и о том, как выглядит Земля с высоты 400 километров.

Участники получат сертификаты в личном кабинете на платформе «Цифровое просвещение», а победители — дипломы и ценные призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.