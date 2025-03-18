Школьники Нижнего Новгорода смогут общаться с учениками одной из школ Китая

Школа № 151 Нижнего Новгорода подписала партнерское соглашение со школой № 3 китайского города Хэфэй провинции Аньхой, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на городской департамент образования.

Учебные заведения России и КНР будут сотрудничать в сфере культурного обмена, изучения языков и смогут реализовать совместные проекты. Это также будет способствовать укреплению российско-китайской дружбы, отмечается в сообщении.

«Я надеюсь, все, что мы запланировали, сбудется, а дети России и Китая лучше узнают друг друга, что, всвою очередь, поспособствует развитию взаимоотношений между странами», — сказала директор нижегородской школы № 151 Мария Шебалкина во время подписания документа.

В свою очередь глава департамента образования Нижнего Новгорода пожелал школьникам и педагогам плодотворной работы, интересных встреч и новых друзей.