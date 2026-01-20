Школьники Наро-Фоминска расчистили памятник героям войны от снега

В январе учащиеся школы №9 имени дважды героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. Лебедева, юнармейцы и советники по воспитанию вышли в парк Кантемировской дивизии Наро-Фоминска. Они расчистили территорию у памятника погибшим солдатам, чтобы обеспечить свободный доступ к мемориалу для всех желающих почтить память героев.

Акция прошла в рамках регионального проекта «Волонтеры Подмосковья» и объединила учеников разных классов. Ребята работали с лопатами, несмотря на мороз, и быстро навели порядок на территории.

После уборки школьники развесили в парке кормушки для птиц, которые изготовили сами. Организаторы отметили, что инициатива стала примером сочетания заботы о природе и сохранения исторической памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.