Школьники Наро-Фоминска прошли учения по действиям в чрезвычайных ситуациях

В школе №7 Наро-Фоминска 30 января прошли масштабные учения по действиям в чрезвычайных ситуациях. По легенде, на втором этаже произошло короткое замыкание, начался пожар и сильное задымление. В роли пострадавших выступили студенты-медики, а главными участниками стали школьники.

Пожарные в полном снаряжении эвакуировали 15 условных пострадавших, медики оперативно оказывали первую помощь, а сотрудники силовых структур обеспечивали порядок. Школьники наблюдали за слаженной работой всех служб и учились правильно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Заместитель начальника 278-й пожарно-спасательной части Юрий Яковлев подчеркнул, что такие учения помогают детям и взрослым знать, как действовать в критический момент, а службам — работать максимально эффективно.

По итогам мероприятия организаторы отметили, что подобные тренировки формируют у детей уверенность и способствуют повышению уровня безопасности в образовательных учреждениях.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.