Школьники Наро-Фоминска прошли учения по действиям в чрезвычайных ситуациях
Фото - © Администрация Наро-Фоминского г.о.
В школе №7 Наро-Фоминска 30 января прошли учения по эвакуации и оказанию помощи при пожаре с участием школьников, спасателей и медиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В школе №7 Наро-Фоминска 30 января прошли масштабные учения по действиям в чрезвычайных ситуациях. По легенде, на втором этаже произошло короткое замыкание, начался пожар и сильное задымление. В роли пострадавших выступили студенты-медики, а главными участниками стали школьники.
Пожарные в полном снаряжении эвакуировали 15 условных пострадавших, медики оперативно оказывали первую помощь, а сотрудники силовых структур обеспечивали порядок. Школьники наблюдали за слаженной работой всех служб и учились правильно реагировать на чрезвычайные ситуации.
Заместитель начальника 278-й пожарно-спасательной части Юрий Яковлев подчеркнул, что такие учения помогают детям и взрослым знать, как действовать в критический момент, а службам — работать максимально эффективно.
По итогам мероприятия организаторы отметили, что подобные тренировки формируют у детей уверенность и способствуют повышению уровня безопасности в образовательных учреждениях.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.
«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.