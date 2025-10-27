Школьники Мытищ посетили АО «Метровагонмаш» в рамках профориентационного тура

Экскурсию на предприятие АО «Метровагонмаш» для 15 учеников Мытищинской школы № 14 организовал кадровый центр Подмосковья. Ребятам рассказали и показали, как появляются вагоны метро. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Полный цикл производства подвижных составов — от листов металла и отдельных комплектующих до готового вагона с мониторами, подсветкой, информационными табло и высокотехнологичным оборудованием.

Чистые цеха, огромные станки и механизмы, которые действуют автоматически, произвели сильное впечатление на участников экскурсии.

«По данным Росстата за 2024 год, более 29% россиян работают не по специальности. Они отучились по профессии, получили профессиональные знания, которые они никогда не применят в практической работе, вместо того, чтобы сразу освоить дело, которое им по душе. Именно по этому важно проводить профтуры для школьников. Ведь это возможность своим глазами увидеть, как работает производство и решить для себя, интересно ли им такое направление. Если нет — ребята уже со средней школы будут понимать, что их карьерный трек нужно строить в иных областях деятельности», — рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

К проведению профтуров в АО «Метровагонмаш» относятся серьезно — маршруты движения группы проработаны, закуплены аудиогиды, чтобы пребывание на производстве проходило максимально безопасно. Но и результат стоит того — в прошлом учебном году 147 студентов отрабатывали здесь производственную практику. Некоторые из них целенаправленно добивались этого как раз под впечатлением от посещения предприятия и после получения диплома намерены вернуться сюда на постоянную работу.

«Мы проводим такие экскурсии для того, чтобы познакомить ребят с современным производством. Многим нравится, они идут учиться на технические направления и, зачастую, возвращаются к нам. Могу сказать, что более половины студентов, которые проходили у нас производственную практику, в итоге были трудоустроены и по большей части продолжают работу и по сегодняшний день», — рассказал руководитель группы адаптации персонала Метровагонмаш Андрей Жердев.

АО «Метровагонмаш» — одно из ведущих предприятий России, работающих в области транспортного машиностроения, крупнейший в стране производитель вагонов метро. Предприятие специализируется на изготовлении подвижного состава для метрополитенов и железных дорог, запасных частей к выпускаемому подвижному составу, капитальном ремонте, модернизации и сервисном обслуживании. Свыше 10 тыс. вагонов метро, выпущенных заводом, перевозят более 16 млн пассажиров в 19 метрополитенах 11 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.