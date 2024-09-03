Школьники Можайского округа присоединились к акции «Капля жизни»

Дети из школ со всего Можайского округа поучаствовали в акции «Капля жизни», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню памяти жертв Беслана в школе № 1. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята вместе со своими педагогами делали рисунки, писали послания на воздушных шарах и зажигали свечи в знак того, что теракты против мирного населения не будут забыты.

Также они приняли участие в акции «Мир на ладони», вырезая фигурки голубей, символизирующих мир, и в акции «Сердце Беслана». В ходе часа памяти «Прерванный урок» школьникам показали социальный ролик «Мы хотим жить в мире».

Минутой молчания дети и учителя почтили память погибших в терактах мирных людей, а также выполнявших свой долг сотрудников правоохранительных органов — в ходе операции по освобождению людей в Беслане свою жизнь отдали для спасения детей несколько десятков сотрудников российских спецподразделений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.