Школьники Москвы встретились с сильнейшими робототехниками мира

Фото - © Автор фото: Пресс-служба «Газпром нефти» Фото - © Автор фото: Пресс-служба «Газпром нефти»

Ребята познакомились с работой ведущих инженеров из России и стран БРИКС, посмотрели соревнования с участием 48 спортивных робомашин.

Помимо этого, для учеников подготовили выставки технических новинок и прототипов промышленных и бытовых роботов, а также встречи с именитыми участниками турнира и ведущими инженерами-конструкторами из разных индустрий.

«Захватывающий формат „Битвы роботов“ крайне популярен у современных школьников. Уже в юном возрасте они показывают высокий уровень программирования и нестандартный подход к решению инженерных задач. Поэтому Московский НПЗ системно работает с талантливой молодежью, начиная со школы, и активно привлекает лучшие молодые кадры на работу после выпуска из вузов и ссузов. Многие из наших цифровых проектов модернизации разрабатываются и внедряются командой собственного ИТ-кластера предприятия», — поделился пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Московский НПЗ входит в число самых привлекательных работодателей для цифровых инженеров. В ходе модернизации завода создана сеть цифровых двойников производственных установок, внедрены системы предиктивной аналитики и мониторинга оборудования на основе нейросетей.

«Газпром нефть» одной из первых в отрасли начала применять на предприятиях роботов-помощников, которые помогают проводить лабораторные испытания, выполняют рутинные операции на складах и автоматизируют процессы на производственных площадках.

«Битва роботов» — открытый инженерный чемпионат по спортивным боям роботов, который проводится в России с 2015 года.

«Газпром нефть» является его партнером и поддерживает на соревнованиях команду российских инженеров «ВЕБЕР ЛАБС».