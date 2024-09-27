Школьники Лыткарина собрали сухпайки для бойцов СВО

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели мастер-класс по укомплектованию сухпайков для учащихся 8 «Г» класса гимназии № 7. Ребята принимают активное участие во всех акциях, посвящённых помощи бойцам СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель руководителя местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» города Лыткарино Блинова Алина и представитель городской организации «ГИД Просушка» Инесса Амелина научили гимназистов готовить сухпайки для фронта.

Ребятам рассказали, что сухие супы, борщи и каши — это продукты, полностью готовые к употреблению. Они расфасованы в маленькие пакетики — и для их изготовления нужен только кипяток.

«Вместе с гостями ребята собирали для солдат картофель с грибами. Оказалось, что процесс заготовки многоступенчатый, школьникам пришлось работать конвейером, чтобы дело шло быстро и слаженно», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы-флагмана гимназии № 7 Ольга Родина.

После мероприятия гимназисты поделились впечатлениями, что им очень понравилось это новое для них доброе дело, которое обязательно поможет солдатам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.