Школьники Лыткарина посетили производственную базу

Ученики школы-гимназии № 7 городского округа Лыткарино посетили производственно-складской комплекс в Подмосковье, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Директор по производству предприятия Кирилл Анисимов и специалист по охране труда Любовь Черемушкина провели для ребят увлекательную экскурсию. Ребятам рассказали о процессе разгрузки металла и переработке арматурной стали, а также показали открытые и крытые склады с металлопродукцией.

Школьники с интересом наблюдали за работой предприятия и задавали множество вопросов, проявляя активное участие в обсуждении.

После насыщенной экскурсии детей угостили вкусной выпечкой и компотом в Цехе № 1 — столовой комплекса. В завершение визита всем участникам вручили фирменные блокноты и ручки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.