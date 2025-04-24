Школьники Луховиц предотвратили пожар в лесу

На учения в Егорьевск лесничие пригласили трех учеников Луховицкой школы № 1 — Максима Лоцманова, Илью Василенко и Ярослава Ильина. Так по поручению председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексея Ларькина были отмечены их смелые действия в марте этого года, когда мальчики помогли лесничим предотвратить лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Ребята обнаружили пал травы вблизи территории Чернореченского участкового лесничества. Не растерявшись, они позвонили родителям и сообщили по телефону экстренных служб «112» о том, что огонь может перейти на ближайший лес. Потом школьники встретили автомобиль лесной охраны, который приехал на вызов, и показали, в какой стороне находится место возгорания и рассказали, как быстрее туда проехать.

«Ребята — большие молодцы! Их действия не только помогли спасти лес, но и показали, что неравнодушие и ответственность не имеют возраста. Уверен, что из ребят вырастут настоящие защитники родной природы», — сказал зампредседателя комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Новиков, вручая маленьким героям подарки от Комлесхоза — современные игровые планшеты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.