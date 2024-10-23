Школьники Лосино-Петровского приняли участие в профориентационной экскурсии

сегодня в 05:21

Учащиеся школы В. В. Дагаева приняли участие в профориентационной экскурсии на Лосино-Петровском сетевом участке Мособлэнерго, сообщили в пресс-службе округа.

Ребят познакомили с работой оперативно-диспетчерской службы, которая круглосуточно осуществляет дежурство и, если происходит технологическое нарушение в сетях, восстанавливает электроснабжение потребителей.

Школьникам показали передвижную кабельную электротехническую лабораторию для выявления аварийных случаев, поиск повреждений в сетях и ремонт кабельных линий, предотвращение незапланированных отключений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.