Школьники Лосино-Петровского приняли участие в профориентационной экскурсии
Фото - © МБОУ СОШ 2 им. В.В.Дагаева
Учащиеся школы В. В. Дагаева приняли участие в профориентационной экскурсии на Лосино-Петровском сетевом участке Мособлэнерго, сообщили в пресс-службе округа.
Ребят познакомили с работой оперативно-диспетчерской службы, которая круглосуточно осуществляет дежурство и, если происходит технологическое нарушение в сетях, восстанавливает электроснабжение потребителей.
Школьникам показали передвижную кабельную электротехническую лабораторию для выявления аварийных случаев, поиск повреждений в сетях и ремонт кабельных линий, предотвращение незапланированных отключений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.