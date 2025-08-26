Школьники Лобни заняли призовое место на Всероссийском фестивале лоскутного шитья

сегодня в 14:12

Мероприятие проходило в Рязани. Юные дизайнеры из Лобни представили на суд жюри две коллекции одежды — «Шахматная партия» и «Осколки калейдоскопа», выполненные в технике лоскутного шитья.

Коллекции созданы под руководством педагогов Марины Назаровой (объединение «Ярмарка мастеров») и Натальи Молчановой (кружок «Учимся шить»). Работы лобненских мастеров заняли почетное второе место в конкурсной программе фестиваля.

«Это достижение — результат кропотливого труда и творческого подхода наших учащихся и педагогов. Гордимся нашими ребятами. Так держать», — отметили в администрации центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.