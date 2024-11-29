Школьники Лобни учатся плести маскировочные сети

Волонтеры центра «Свечной блиндажик» обучают старшеклассников из школы № 8 городского округа Лобня плести маскировочные сети для нужд СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Техника плетения несложная, но трудоемкая. Для изготовления одного полотна требуется несколько дней. Материал необходимый для работы был закуплен родителями школьников, а станки для плетения были собраны руками старшеклассников.

В будущем к изготовлению маскировочных сетей подключатся педагоги и другие ученики СОШ № 8.

Волонтеры выразили благодарность всем участникам мероприятия.

В Лобне работает несколько волонтерских организаций, помогающих военнослужащим и их близким. Там делают окопные свечи, маскировочные костюмы, собирают и систематизируют гуманитарную помощь для оперативной отправки военнослужащим.

Муниципальный Центр поддержки участников СВО и их семей находится по адресу: ул. Мирная, 13 к.2. Центр «Свечной блиндажик» — Букинское шоссе, 31.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.