Школьники Лобни победили в конкурсе роботехники «Шаг в будущее»
Фото - © Администрация г.о.Лобня
Ученики школы № 3 городского округа Лобня завоевали призовые места в финале областного конкурса по робототехнике «Шаг в будущее». Мероприятие проходило на базе подмосковной гимназии «Интерес», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На суд жюри было представлено 180 проектов из разных уголков Московской области. Команда из Лобни победила в номинации «Роботы-помощники».
В состав команды-победителя вошли Светлана К. и Петр Д. из четвертого класса школы № 3. Руководитель проекта — педагог Анастасия Ефремова.
По ее словам, этот успех стал результатом упорной работы и таланта юных инженеров.
В Лобне уделяется большое внимание развитию сферы образования. В этом году здесь открылся новый лицей «Авиатика». В образовательном учреждении четыре профиля обучения: авиастроительный, аэрокосмический, курчатовские и медиаклассы.
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