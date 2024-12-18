сегодня в 15:51

Школьники Лобни победили в конкурсе роботехники «Шаг в будущее»

Ученики школы № 3 городского округа Лобня завоевали призовые места в финале областного конкурса по робототехнике «Шаг в будущее». Мероприятие проходило на базе подмосковной гимназии «Интерес», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На суд жюри было представлено 180 проектов из разных уголков Московской области. Команда из Лобни победила в номинации «Роботы-помощники».

В состав команды-победителя вошли Светлана К. и Петр Д. из четвертого класса школы № 3. Руководитель проекта — педагог Анастасия Ефремова.

По ее словам, этот успех стал результатом упорной работы и таланта юных инженеров.

В Лобне уделяется большое внимание развитию сферы образования. В этом году здесь открылся новый лицей «Авиатика». В образовательном учреждении четыре профиля обучения: авиастроительный, аэрокосмический, курчатовские и медиаклассы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.