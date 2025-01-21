Школьники Лобни плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Техника плетения маскировочной сети несложная, но трудоемкая. Школьники знают, что такие сети помогут военным скрыть от глаз противника технику, инженерные сооружения и места укрытия бойцов. Каждый, кто плетет сети, верит, что они помогут сохранить чью-то жизнь и приблизить военнослужащих к победе.

В Лобне работает несколько волонтерских организаций, помогающих военнослужащим и их близким. Там делают окопные свечи, маскировочные костюмы и многое другое, собирают и систематизируют гуманитарную помощь для оперативной отправки военнослужащим.

Муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей находится по адресу:

ул. Мирная, 13 к.2;

Добровольческий центр помощи фронту «Обелиск» (ул. Ленина, 23, к.11);

Центр «Свечной блиндажик» (Букинское шоссе, 31).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.