Школьники Лобни изготовили свечи для бойцов СВО

В школе № 9 Лобни педагоги, ученики и их родители изготовили 300 окопных свечей для участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Окопные свечи необходимы в полевых условиях. На огне такой свечи можно вскипятить воду или подсушить одежду. Они горят от 4 до 10 часов в зависимости от размера, обогревают и не дают дыма.

В мероприятии принял участие благочинный храма Спаса Нерукотворного отец Михаил (Трутнев). Школьники разрезали картон и наполнили им банки, а педагоги и родители заполнили заготовки расплавленным парафином и написали пожелания бойцам: вернуться домой живыми и невредимыми, с победой.

«Окопные свечи — это наш посильный вклад в поддержку наших военнослужащих», — прокомментировали в СОШ № 9.

Дети АНО «Добрология» также написали письма участникам специальной военной операции и получили от них обратную связь.

«Хочу поздравить с Новым годом детишек из АНО «Добрология» и сказать спасибо за Ваши сладкие посылки и письма. Ваши письма согревают наши души», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.