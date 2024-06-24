Школьники Люберец завоевали бронзу на чемпионате «Профессионалы»

Команда Люберецкого инженерно-технологического лицея в рамках Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», заняла третье место в компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов». Ученики Михаил Щитиков и Вячеслав Колесников представляли Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Компетенция «Проектирование нейроинтерфейсов» считается одной из наиболее перспективных и востребованных в современном мире, так как она связана с разработкой передовых технологий для управления электроникой и компьютерами силой мысли.

«Лицей гордится своей командой наставников, включая учителей информатики Александра Глазко и Татьяну Стерехову, чья креативность и глубокие знания способствовали подготовке учеников к таким достижениям. Поздравляем команду Люберецкого инженерно-технологического лицея с заслуженной победой и желаем им дальнейших успехов в будущих соревнованиях и проектах», — добавили в ведомстве.

Также в компетенции «Проектировщик индивидуальной финансовой траектории» серебряную награду завоевала ученица 10 класса гимназии № 41 Ева Бахриддинова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.