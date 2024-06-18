Школьники Люберец приняли участие в онлайн-уроке китайского языка

В инженерно-технологическом лицее городского округа Люберцы школьники в рамках проекта «Умные каникулы» приняли участие в онлайн-уроке по китайскому языку, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Ученики из инженерно-технологического лицея погрузились в увлекательный мир знаний в рамках проекта «Умные каникулы». Совместно с педагогами из школы Цзяннань города Чжэньцзян, нашего партнера из Китая, и языковой школы AiChinese, ребята приняли участие в онлайн-интенсивах по китайскому языку. Обучение было увлекательным и насыщенным, пусть эти знания помогут ребятам в будущем», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что ученики ИТЛ не только познакомились с китайским языком, но и сыграли в увлекательные игры и пообщались с носителями языка.

В мае текущего года в целях развития экономики, промышленности и торговых отношений был подписан меморандум о дружественных обменах и сотрудничестве между городом Хэншуй провинции Хэбэй КНР и городским округом Люберцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов, при этом система образования постоянно развивается.