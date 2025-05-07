Школьники Ленинского округа присоединились к патриотической акции «Вахта Памяти»

Школьники образовательных организаций Ленинского городского округа стали участниками масштабной патриотической акции «Вахта Памяти», которая проходит в Подмосковье в преддверии 9 мая и является частью областного марафона «Наследники Победы». Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, одновременно прошли возле памятников и мемориалов в Молоково, Лопатино, Тарычево, Боброво и других наших населенных пунктах. Ребята из близлежащих школ прочитали стихи о подвиге защитников Родины, почтили их память минутой молчания, возложили цветы, а также исполнили песни военных лет. Патриотическое воспитание нашей молодежи — один из важнейших факторов сохранения исторической памяти», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Кроме школьников, в памятных мероприятиях приняли участие представители ветеранских организаций, участники специальной военной операции, педагоги школ, депутаты и местные жители. Так, в Лопатино ребята вышли на митинг с портретами жителей деревни, погибших на фронте с 1941 по 1945 годы. А в Молоково школьники принесли фотографии своих предков — участников войны.

«Та преемственность поколений, которую мы видим в ходе акций „Вахта Памяти“ и „Наследники Победы“, — очень важна. Ребята следуют примеру взрослых и чтят героев войны, чтобы в будущим передать эту „эстафету памяти“ своим детям. Нужно отметить, что такой патриотизм воспитывается не только в ходе торжественных мероприятий: школьники также сами ухаживают за памятниками, помогают их восстанавливать, убирают территорию вокруг, изучают историю людей, чьи имена выбиты в камне. Это все формирует бережное и уважительное отношение к наследию прошлого», — поделилась депутат Совета депутатов Ленинского округа Марина Иноземцева.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.