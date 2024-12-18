Школьники Королева задали свои вопросы космонавту Олегу Кононенко

Около двух часов длилась встреча в детской хоровой школе «Подлипки» им. Б. А. Толочкова с летчиком-космонавтом, героем РФ, почетным гражданином города Олегом Кононенко, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Собравшихся, а это порядка более 250 школьников и их родителей, интересовали самые разные темы: ест ли космонавт пищу из тюбиков, как часто занимается спортом, что чувствует после приземления и какие биологические эксперименты проводятся на борту.

Также гости узнали, как проходят ежедневные тренировки, какие нагрузки приходится переносить на борту и как проходил последний полёт космонавта на МКС, где он пробыл более 374 суток. Олег Дмитриевич поделился воспоминаниями о своих ощущениях после приземления в казахстанской степи и показал видео снятые в космосе.

«Мне казалось, что дети достаточно далеки от техники и от космоса, поэтому я был приятно удивлен их эрудированностью, информированностью и живым интересом» — сказал космонавт.

В завершение встречи любой желающий смог получить автограф и сфотографироваться с космонавтом.

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