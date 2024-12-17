Школьники Королева приняли участие в лекции о климатических изменениях

В рамках федерального проекта «Базовые школы РАН» 75 девятиклассников Королевского лицея научно-инженерного профиля приняли участие в лекции доктора физико-математических наук, профессора РАН Ирины Репиной «Современные изменения климата: причины и последствия». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе мероприятия лицеисты узнали о климатических изменениях, включая не только изменения погоды, но и влияние этих изменений на нашу жизнь в данный момент. В своей лекции Ирина Репина затронула исторические аспекты изменения климата, подчеркнув его цикличность под влиянием факторов окружающей среды.

Обучающиеся также узнали о причинах современного потепления климата, среди которых основными являются антропогенная деятельность и изменчивость климатической системы.

Лекция вызвала значительный интерес со стороны учащихся и педагогов. По итогам встречи договорились о новой лекции в 2025 году.

«Базовые школы РАН» — это совместный проект Российской академии наук и Минпросвещения РФ, который направлен на создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий.

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