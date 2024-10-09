Школьники Королева победили в чемпионате по настольной игре «Мое Подмосковье»

Первый чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» прошел 8 октября в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Мероприятие приурочено к 95-летию Московской области. За победу боролись более 30 команд и около 200 участников из разных городов Подмосковья.

Победителем стала команда школы № 15 им. Б. Н. Флерова из Королева. Ребятам вручили диплом за первое место и спилс-карту Московской области.

Игра «Мое Подмосковье» разработана Мособлдумой в год тридцатилетия подмосковного парламента. Игроки, перемещаясь по игровому полю, взаимодействуют с вопросами и заданиями, связанными с историей и культурными особенностями региона, что позволяет им узнать много нового о Московской области.

Финалисты чемпионата отбирались на муниципальных этапах, которые состоялись в городских округах. В Королёве муниципальный этап прошел 2 октября в школе № 13, его участниками стали 60 школьников в возрасте от 13 до 16 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.