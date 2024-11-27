Школьники Коломны участвуют в муниципальном проекте «Мир через культуру»

Муниципальный проект «Мир через культуру» стартовал во всех образовательных учреждениях Коломны 25 ноября и продлится до 25 декабря. Авторами инициативы стали управление по культуре и туризму и управление образования городского округа Коломна, а принять участие в проекте могут ученики общеобразовательных школ, лицеев и гимназий всех возрастов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках цикла мероприятий «Культурная перемена» у мальчишек и девчонок есть возможность познакомиться с образцами декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, а также поучаствовать в интерактивных и познавательных программах.

«Работа проводится с учетом потребностей детей и особенностей учебных программ. На время проведения мероприятий рекреационные зоны наших образовательных учреждений преобразуются в площадки для занятия творчеством, направленного на всестороннее развитие духовно-нравственной личности учащихся. Разнообразие представляемых тематик погружают детей в богатый мир отечественной истории, культуры и искусства», — рассказали в управлении по культуре и туризму Городского округа Коломна.

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