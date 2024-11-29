Школьники Коломны при поддержке предприятия «КБМ» посетили ведущий вуз России

Коломенские старшеклассники побывали с профориентационной экскурсией в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана. Поездка была организована Конструкторским бюро машиностроения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Отдел подготовки кадров АО „НПК „КБМ“ (холдинга „Высокоточные комплексы“ госкорпорации Ростех) продолжает серию поездок со школьниками в вузы-партнеры предприятия. МГТУ им. Н. Э. Баумана является альма-матер как руководителей КБМ, так и многих сотрудников предприятия», — рассказала начальник бюро отдела подготовки кадров предприятия Наталия Бурлакова.

Школьники, которые рассматривают для себя поступление в Бауманский университет, посетили кафедру СМ-6 «Ракетные и импульсные системы», побывали на факультете специального машиностроения, посмотрели макеты образцов вооружения. Ребята с интересом послушали рассказ студента-целевика КБМ 6-го курса Ярослава Новикова об обучении на кафедре. Также перед школьниками выступил заместитель заведующего кафедры СМ-6 Владимир Хандогин.

Затем гости переместились на кафедру СМ-4 «Высокоточные летательные аппараты», где в лаборатории узнали о теории взрыва и увидели, как происходит этот процесс.

В завершение экскурсии по университету со школьниками встретился начальник отдела практической подготовки МГТУ им. Н. Э. Баумана Павел Панилов, который рассказал о целевом наборе в вузы, специфике приемной кампании и преимуществах целевого обучения. Финальным аккордом поездки стало посещение Музея ПВО.

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