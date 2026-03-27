Школьники Клина познакомились с техникой коммунальных служб

В Клину 26 марта почти 60 шестиклассников школы имени Маргариты Калининой посетили экскурсию по специализированной технике МАУ «Чистый Город» в рамках акции «Первые за чистое Подмосковье!». Встреча прошла рядом с Детской школой искусств имени П.И. Чайковского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты МАУ «Чистый Город» показали школьникам технику, которая ежедневно выходит на маршруты и поддерживает порядок на улицах округа. Ребята смогли рассмотреть машины вблизи, задать вопросы об их устройстве и даже подняться в кабины. Для многих это стало первым опытом знакомства с работой коммунальных служб.

«Такие встречи дают ребятам не просто возможность рассмотреть технику поближе. Они помогают понять, как устроена жизнь города изнутри, увидеть, сколько труда стоит за чистотой наших улиц и дворов. И это особенно важно сейчас, когда в округе начинаются субботники. Впереди — месячник по благоустройству. И участие школьников в таких экскурсиях — это еще и про уважение к труду тех, кто ежедневно заботится о порядке в Клину. А для кого-то из ребят, возможно, и первый шаг к будущей профессии», — отметил глава городского округа Клин Василий Власов.

Акция «Первые за чистое Подмосковье!» проходила с 16 по 27 марта. Ее организовали министерство образования Московской области, «Движение первых» и проект «Навигаторы детства». Цель инициативы — показать школьникам значимость и перспективы работы в сфере коммунального хозяйства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.