Школьники Каширы узнали больше о случаях дистанционного мошенничества

Для учащихся 10-х классов школы № 9 провели урок по кибербезопасности, на котором старший помощник Каширского городского прокурора Евгения Малюкова рассказала о схемах, которые используют преступники для легкого заработка, передает пресс-служба прокуратуры.

Особое внимание уделили звонкам от лжесотрудников ФСБ или других силовых ведомств. Применяя все доступные методы убеждения, аферисты вынуждают людей переводить свои деньги или выполнять разные поручения.

Разобрали, кто такие дропперы — посредники, чьи банковские карты используют для кражи и обналичивания средств. За это предусмотрены большие штрафы и реальные тюремные сроки.

«В современных реалиях кибермошенничество — актуальная проблема. Важно, чтобы подрастающее поколение не стало жертвами аферистов, а также соучастниками их схем», — подчеркнула Евгения Малюкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.